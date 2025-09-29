Nella notte del 28 settembre i Carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima hanno arrestato un cittadino turco ricercato a livello internazionale per un omicidio commesso nel suo Paese nel 2022.

L’uomo, privo di documenti al momento del controllo, è stato fermato durante un servizio di pattugliamento e identificato grazie a verifiche approfondite che hanno confermato la pendenza di un mandato di cattura ai fini estradizionali.

La perquisizione nel domicilio ha portato al rinvenimento di una pistola calibro 9 con matricola abrasa, completa di caricatore con dodici proiettili.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Ravenna, il 40enne è stato tradotto in carcere in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.