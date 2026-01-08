Cervia, Ravenna e Lugo: sono queste le tre città del ravennate che nel 2026 ospiteranno i Corsi di primo livello per sommelier promossi da AIS Romagna, rivolti a tutti coloro che desiderano avvicinarsi in modo strutturato al mondo del vino.

I corsi, condotti da sommelier professionisti, sono preceduti da una giornata di presentazione durante la quale viene illustrato il percorso formativo, che prevede 15 lezioni complessive.

I corsi in programma

Il primo corso a partire sarà quello di Cervia, con inizio mercoledì 21 gennaio alle 20.30 presso il Ristorante Da Cosimo & Mary. Il corso è diretto da Ivana Berti e sarà presentato mercoledì 14 gennaio.

Info: 347 533 9085.

A Ravenna, il corso si svolgerà in orario pomeridiano (ore 15.00) presso l’Accademia del Gusto. L’avvio è previsto per martedì 3 febbraio, mentre la presentazione si terrà martedì 20 gennaio.

Info: Oriana Gavelli – 340 830 3551.

Anche Lugo ospiterà un corso di primo livello in orario serale (ore 20.30), presso Ascom Lugo. La prima lezione è in programma giovedì 26 febbraio, con presentazione giovedì 19 febbraio.

Info: Marino Forcellini – 331 446 0341