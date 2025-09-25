Tragedia a Pinarella di Cervia nella serata di ieri. Intorno alle 21.30, è una ragazza di 25 anni originaria di Forlì la vittima della tragedia di ieri sera a Pinarella di Cervia: la giovane Giulia Valgimigli ha perso la vita dopo essere stata travolta da un treno nei pressi dei binari di via Malva Sud. La giovane si trovava in compagnia di un coetaneo quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è stata centrata dal convoglio in transito.

Una scena drammatica: la ragazza è deceduta sul colpo, mentre il ragazzo che era con lei è rimasto sotto shock, in preda a un pianto irrefrenabile. Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato, Carabinieri e i sanitari, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Si sta cercando di capire dove stavano andando e un’ipotesi è che stessero utilizzando quel percorso per raggiungere presumibilmente la loro abitazione. E’ stato avvisato il pm di turno Raffaele Belvederi.

La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata e poi fortemente rallentata fino a notte fonda. La salma è stata recuperata dalla Polizia mortuaria attorno alla mezzanotte.