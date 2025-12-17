La cucina italiana, riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, diventa protagonista di un nuovo modello turistico sulla costa romagnola.

È stato presentato oggi il progetto “La Nuova ristorazione per un nuovo modello turistico”, promosso da Confcommercio Cervia e Confcommercio Cesenate ed in collaborazione con vari partner dei due territori: Federalberghi Cervia, Gatteo e Adac Cesenatico, Fipe Cervia e Cesenatico, Cooperative bagnini Cervia e Cesenatico e Ristoratori di Cervia e Cesenatico con l’obiettivo di mappare, valorizzare e innovare il comparto food locale.

L’iniziativa coinvolge infatti albergatori, pubblici esercizi, ristoratori e stabilimenti balneari, tutti impegnati a rendere la ristorazione un elemento strategico per lo sviluppo turistico del territorio.

Il progetto punta a realizzare una mappatura completa del settore, fotografando numero e tipologia di imprese, servizi offerti, livello di digitalizzazione, modelli organizzativi e capacità di innovazione. L’obiettivo è trasformare la ristorazione da semplice servizio a esperienza culturale ed emozionale, capace di attrarre visitatori e rafforzare la competitività della costa romagnola.

“Vogliamo costruire la base conoscitiva più solida degli ultimi anni sul mondo della ristorazione locale — dichiara il presidente di Confcommercio Cervia Fantini Nazario — perché solo conoscendo i dati reali possiamo aiutare le imprese a crescere, innovarsi e affrontare con consapevolezza le sfide del mercato.”

La mappatura permetterà di:

• valorizzare il peso economico e sociale della ristorazione nel sistema turistico;

• individuare opportunità di sviluppo e bisogni formativi;

• sostenere percorsi di innovazione, digitalizzazione e qualificazione dell’offerta a vantaggio di tutto il territorio.

“Oltre a essere un’opportunità per il settore, il progetto promuove la collaborazione tra territori limitrofi come Cervia e Cesenatico – prosegue il vice-presidente di Confcommercio Cesenate Alverio Andreoli – con l’obiettivo di costruire un modello di ristorazione romagnola più competitivo, sostenibile e riconoscibile, in grado di favorire politiche condivise sui territori che possono facilitare lo sviluppo dell’intera costa.”

La fase di raccolta dati prenderà avvio a febbraio e si concluderà entro aprile, con la presentazione dei risultati che segneranno un passo concreto verso la nuova ristorazione turistica della costa.

La presentazione alle imprese del territorio avverrà il 27/01/2026 al Ristorante La Aie a Cervia