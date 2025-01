Cervia pronta ad investire nella creazione della Città dello Sport

3 milioni di euro per la realizzazione della Città dello Sport e per la realizzazione del primo stralcio del Parco Urbano di Milano Marittima.

Il Comune di Cervia ha presentato il bilancio per il 2025. La capacità di spesa ruoterà intorno ai 47 milioni e 700 mila euro. Quasi la metà delle risorse deriverà dalla riscossione dell’IMU. Le spese saranno 46 milioni di euro, per garantire, questo l’obiettivo, il mantenimento della quantità e della qualità dei servizi alla città. Fra i 32 milioni di euro di investimenti previsti, spiccano i 3 milioni per uno dei progetti che maggiormente si è contraddistinto nel piano elettorale del sindaco Mattia Missiroli: la Città dello Sport. I finanziamenti però saranno da reperire.