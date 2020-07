Una settimana dedicata all’arte, alla cultura, allo sport e alla musica quella della costa cervese tutta in rosa all’insegna di romanticismo ed emozioni dal 3 al 9 agosto

“La Pink Week sarà per la nostra località un evento dedicato alla cultura e allo spettacolo. -Dichiara il sindaco di Cervia Massimo Medri-Una serie di serate di musica, arte, che parleranno della nostra storia e delle nostre tradizioni, anche se in modo innovativo e nuovo. Un’occasione per aumentare l’offerta dell’intrattenimento nel momento in cui ci attendiamo il maggior numero di presenze turistiche, una opportunità per offrire una città viva e accogliente. Invitiamo per questo tutti gli operatori e imprenditori della zona a seguire questa filosofia, e cercare di scoraggiare gli assembramenti dando un’offerta di eventi gestiti secondo i protocolli. Deve essere una settimana positiva per tutto il comparto economico, senza creare tensioni e problematiche legate al settore sanitario. Dimostriamo che si può fare intrattenimento in totale sicurezza, noi saremo i primi a farlo.”

I suoni della Pink Week

Cominciamo a scaldarci il 5 agosto con il Concerto della banda cittadina in piazza Unità e Repubblica a Pinarella di Cervia. Alle ore 21 il concerto all’aperto in atmosfera in rosa. A Milano Marittima alle 21.00 del 5 agosto alla chiesa Stella Maris “Canti d’Oltremare”, un emozionante concerto di Marta Celli con arpa celtica solista.

Passiamo poi ad un’esperienza davvero unica ed imperdibile: l’affascinante avventura multimediale del 7 agosto con “Sonus Salis“ nell’area della Torre di San Michele. Da un lato un immersivo gioco di proiezioni video, che prendono letteralmente vita a contatto con uno schermo virtuale largo 25 metri e alto fino a 15 metri, ricreato esclusivamente con giochi d’acqua; dall’altro, un tappeto sonoro davvero particolare, dove elettronica e suoni “fisici” della natura tipici del territorio (il rumore “liquido” delle saline e della lavorazione del sale) si intrecciano fra loro. Insieme, il risultato è un’esperienza sensoriale di rara intensità, che ripercorre le radici più antiche e profonde di Cervia, della sua vita, delle sue attività storiche riportandole in una dimensione moderna, visionaria, spettacolare. Curata da Vj Zuth e dalla piattaforma creativa Antica Proietteria per parte visiva l’evento è sviluppato da Harmograph ( creatura del musicista Matteo Scaioli) nella parte acustica. Lo spettacolo verrà ripetuto alle ore 21.00, 22.00, 23.00 e mezzanotte. Ingresso grartuito con prenotazione obbligatoria on line su ciaotickets (www.ciaotickets.com/sonussalis-cervia)

Sotto la torre San Michele sabato 8 agosto ore 21.00 concertodell’Adriatic Dixieland Jazz Band in onore della settimana in rosa dal titolo Viaggio alle Origini del Jazz

Domenica 9 agosto un’alba di grande emozione al molo di Cervia alle 5.30 con il concerto live gratuito di Stefano Pilia alle prime luci dell’alba. In attesa del giorno i suoni di un concerto immersivo e immaginifico, volto a fare emergere una nuova abilità e comprensione delle forze degli elementi che circondano ogni ascoltatore. Il concerto fa parte della rassegna “Elementi”. Appuntamento alle 5.00 in via Arrigo Boito Milano Marittima . Posti limitati, Prenotazione obbligatoria a riservaree@gmail.com

Emozioni artistiche e fiori alla Pink Week

Il 6 agosto ore 21.00 in piazza Garibaldi arrivano i colori della Milanesiana. Arriva infatti a Cervia la kermesse artistica di letteratura, musica, cinema, scienze, arte, filosofia,teatro ma anche diritto ed economia, ideata da Elisabetta Sgarbi. Il suo itinerare lungo “lo stivale” la porta in Romagna e a Cervia come tappa conclusiva della prestigiosa manifestazione. Un dialogo sulla televisione con Chiambretti e Antonio Dipollina e i colori del Jazz con Paolo Fresu ed Extraliscio. Con la Milanesiana arriva anche la rosa, in tema quindi con la settimana, creata da Marco Lodola e donata al Comune di Cervia dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi. L’installazione verrà collocata nel centro di Milano Marittima, in rotonda 1 maggio ed inaugurata il 6 agosto alle ore 20.00 alla presenza di Elisabetta Sgarbi.

Attivo dalle 20.00 alle 24.00 il vialetto degli artisti a Milano Marittima che dal 7 al 9 agosto si tinge di rosa in occasione della Pink week. Una passeggiata lungo il canalino offre creatività e originalità di nuove realtà artigianali con proposte di stilisti, designer e artisti emergenti. Dal 7 al 9 agosto dalle 17.00 alle 23.00 in piazza Garibaldi a Cervia i pittori con Piazza in Arte: estemporanea di pittura con artisti romagnoli che vanta ormai oltre 15 anni di successo. Varie le tecniche pittoriche e vari i soggetti rappresentati, il tutto in una magica atmosfera i cui si possono ammirare anche artisti al lavoro. Il 4 agostoCervia A lume di candela propone mercatino di artigianato e prodotti tipici area torre, borgomarina e piazza Garibaldi, mentre il 5 agosto sempre a Cervia in piazza Garibaldi si svolge Curiosando, mercatino dell’antiquariato ( ore 17.00-24.00).

Sport e donne della Pink Week

Cervia si prepara alla tappa autunnale del Giro d’Italia 2020, omaggiando la manifestazione sportiva con una mostra dedicata al ciclismo, che pone un’attenzione particolare alla relazione fra le donne e lo sport con la mostra “ Dinamo Rosa”.Visitabile al Magazzino del Sale “Torre” fino a domenica 23 agosto, offre una atmosfera immersiva e suggestiva che consente di passeggiare dentro a installazioni contemporanee, proiezioni e video, accompagnati da musiche originali composte per l’occasione. Le installazioni denominate Pineto, Canneto e Salina, omaggiano e mettono in rilievo le componenti naturali del territorio cervese. Immersi in questi ambienti è possibile trovare oggetti evocativi del ciclismo, quali biciclette, maglie rosa e rare fotografie provenienti da collezioni private. L’intento dunque è accendere una “luce rosa” sulle bellezze del territorio e sulla sua storia, in una passeggiata virtuale con le donne che hanno contributo a rendere questo strumento accessibile a tutti.Orari: dal lunedì a venerdì dalle 18.00 alle 23.00, sabato e domenica anche al mattino dalle 10.30 alle 12.30

Natura in rosa della Pink Week

Saline in rosa alle prime luci dell’alba con l’escursione in barca elettrica alle ore 6.00 del mattino del 5 agostoper assistere al risveglio della natura nelle saline di Cervia “Salina in rosa- Alle prime luci del giorno” . Esperienza unica e suggestiva di cui approfittare, specie se vestiti di rosa ( che dà opportunità dello sconto del 50% sul biglietto). Prenotazione obbligatoria al 0544 973040. Da non perdere inoltre il percorso sospeso fra i pini di CerviAvventura “Speciale in Rosa” che per l’occasione, il 6 agosto, offre uno sconto del 50% sul biglietto a chi si presenterà vestito di rosa. Emozioni in rosa anche per la Visita Guidata gratuita alla Salina Camillone del 6 e 9 agosto in compagnia dei salinari che spiegheranno l’arte antica della produzione del sale. Appuntamento alle 16.30 al Centro visite con un salinaro che accompagnerà i partecipanti alla Salina Camillone, sezione all’aperto di MUSA museo del sale.

Cultura in Rosa della Pink Week

L’8 agosto a Milano Marittima Maurizio Lastrico propone lo spettacolo comico ” Quello che parla Strano” alle 21.15 arena dello stadio dei Pini, (biglietti on line su Vivaticket- info Accademia Perduta Romagna Teatri 054564330). Lunedì 3 agosto per Zibaldino d’Estate a Villa Max David in viale Roma 59 Ilario Sirri propone delle letture di Giovannino Guareschi con musiche interpretate da Pietro Beltrami. Sempre il 3 agosto a MUSA museo del sale visita guidata gratuita al museo dalle ore 21.00 in compagnia dei salinari per andare alla scoperta della civiltà del sale, della storia della città e del mondo magico della salina. Martedì 4 agosto alle ore 16.30 alla Salina Camillone si può essere Salinaro per un Giorno e raccogliere il sale con i salinari ( prenotazione obbligatoria a 3389507741). A Pinarellail 4 agosto ci sarà da “sganasciarsi dalle risate” con lo spettacolo di Sgabanazza in Piazza Unità e Repubblica alle ore 21.00. Letture e laboratori Pink per i bambini a Tagliata, in Piazzetta dell’Acqario dalle 21.00 del 5 agosto. Sempre il 5 agosto appuntamento sottola torre san Michele alle 20.45 per la Passeggiata Patrimoniale alla scoperta del centro storico e di Borgomarina con guide e testimoni ( prenotazione obbligatoria allo IAT 0544 974400).

Non mancherà l’offerta per la “cultura del cibo” con i menù a prezzo convenzionato di Borgomarina Vetrina di Romagna lungo il borgo dei pescatori di giovedì 6 agosto. Sulla passeggiata anche il mercatino di artigianato locale e prodotti biologici.