Cervia piange la scomparsa di Claudio Lunedei, storico presidente del Parco della Salina di Cervia, per il cui avviamento si spese moltissimo in città. Lunedei oggi svolgeva il ruolo di sovrintendente dell’amministrazione comunale cervese, una sorta di consigliere aggiunto, con delega alle società partecipate del Comune e ai trasporti.

A dare l’annuncio della scomparsa di Lunedei è stato il vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani, a fianco di Lunedei per molti anni nel Partito Repubblicano: “Piango la morte dell’amico Claudio Lunedei. Sapevo della sua malattia, della quale me ne aveva parlato lui stesso, ma l’ultima volta che ci eravamo sentiti, avevo colto pur nel comprensibile scoramento la voglia di farcela. Storico repubblicano cervese e segretario di Confartigianato FAPA, Claudio è stato un riferimento per il PRI di Cervia e per tanti cervesi. Di grande rilievo il suo impegno come presidente della Società Parco della Salina. Ciao Claudio, riposa in pace.”

Diversi i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo in queste ore.