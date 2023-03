Ruspe al lavoro sulle spiagge di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata per livellare la duna di sabbia, la barriera di 9 km a protezione degli stabilimenti balneari e degli edifici in prima linea, dalle mareggiate invernale. Realizzata ogni anno in autunno, la duna è rimossa a primavera e la spiaggia viene “pettinata” per essere pronta ad accogliere i turisti. L’abbattimento della duna, infatti, corrisponde con l’inizio dell’allestimento delle spiagge da parte dei bagnini e con l’apertura della stagione balneare.

Milano Marittima Sud, Cervia e Pianella sono i tre punti da cui il 24 marzo partiranno le ruspe. In tutto 3 squadre con 12 mezzi e 15 persone al lavoro. Un costo alto che annualmente consiste in circa 300.000 euro e che a Cervia è a carico dei soci della Cooperativa bagnini (mentre per quanto riguarda le spiagge libera i cosi sono sostenuti dall’Amministrazione pubblica).

“Ogni anno la gestione della duna di sabbia è sempre più complessa ed è la Cooperativa bagnini ad occuparsene oltre che a sostenerne il costo che quindi pesa sulle spalle dei 200 stabilimenti balneari di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata. – commenta Fabio Ceccaroni presidente della Cooperativa bagnini di Cervia –. Sulle spiagge siamo tutti al lavoro per renderla perfetta in attesa dei turisti che raggiungeranno la nostra costa in questa stagione balneare. Intanto siamo in attesa dell’ordinanza comunale che ufficializzi la data di apertura delle spiagge che in genere corrisponde al sabato di Pasqua, quest’anno l’8 aprile, abbastanza presto rispetto agli anni scorsi”.