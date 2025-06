È operativo, per tutta l’estate, sulle spiagge di Cervia il servizio “Bagnino per amico”, voluto dalla Cooperativa bagnini di Cervia in collaborazione con il Centro della riabilitazione Fisioequipe di Cervia, per soddisfare le esigenze dei turisti che hanno delle disabilità e che vogliono trascorrere una vacanza al mare e godere appieno della spiaggia e del mare.

Fiore all’occhiello del servizio è l’operatore specializzato, un fisioterapista che accompagna chi ne ha bisogno dall’arrivo in spiaggia fino al bagno in mare, un’assistenza che permette di godersi appieno la vacanza.

Il “Bagnino per amico” è un servizio completamente gratuito e può essere richiesto da turisti e residenti al concessionario dello stabilimento balneare scelto se ha aderito al progetto.

Oltre all’accompagnatore sono a disposizione su 9 km di costa, da Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata di Cervia 40 job, le sedie a rotelle adatte alla spiaggia. Inoltre sono installate le passerelle fino agli ombrelloni dedicati e tutti i dispositivi indispensabili.

Sono 2800 le persone che in questi anni hanno usufruito del Bagnino per amico, richieste cresciute esponenzialmente nel tempo arrivando negli ultimi anni a 300 assistiti a estate, a fronte dei 60 dei primi anni.

“Anche quest’anno riparte il nostro servizio di inclusione per chi vuole vivere la spiaggia anche in presenza di elementi che possono apparire limitanti – afferma il presidente della Cooperativa bagnini Fabio Ceccaroni -. Il “Bagnino per amico” è un progetto di cui andiamo particolarmente fieri ed è molto apprezzato. Tantissimi sono i messaggi spontanei di ringraziamento che arrivano agli uffici della Cooperativa da parte dei turisti soddisfatti e delle loro famiglie. E quando una madre ti ringrazia perché la figlia sulla sedia a rotelle ha potuto fare il bagno o mettere i piedi nella sabbia, c’è poco da aggiungere. Insieme al Centro Fisioequipe abbiamo un impegno etico prima che turistico, per questo abbiamo lavorato per confermare anche quest’anno la gratuità del servizio a chi lo richiede”.