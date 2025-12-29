Cervia. “Nessuna richiesta a Missiroli di ritirare le dimissioni”. Il segretario Dalmonte: “Il Pd è unito”

Il Partito Democratico è unito. Nessuna richiesta a Mattia Missiroli di prendere in considerazione il ritiro delle dimissioni. Il segretario provinciale del Partito Democratico, Nicola Dalmonte, smentisce categoricamente alcune notizie uscite stamani sulla stampa in merito agli eventi che hanno travolto Cervia prima di Natale. Di fronte alle notizie legate alle indagini per violenze nei confronti della moglie, il sindaco Missiroli si è dimesso il 23 dicembre. Il testo unico degli enti locali fissa in 20 giorni il termine entro il quale confermare o ritirare le dimissioni.