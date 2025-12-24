Cervia: Missiroli ha 20 giorni per confermare o ritirare le dimissioni

20 giorni di tempo per il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, per confermare o ritirare le dimissioni presentate nella giornata di ieri, a causa dell’indagine che l’accusa di maltrattamenti nei confronti della moglie. È quello che stabilisce il TUEL, il Testo Unico degli Enti Locali. Durante questo periodo il primo cittadino e la sua giunta rimarranno in carica ma con poteri limitati unicamente all’ordinaria amministrazione.

Simul stabunt, simul cadent. Le dimissioni del sindaco comportano la decadenza dell’intera giunta e del consiglio comunale. Decadono anche i contratti legati alla nomina elettiva.

Il Prefetto di Ravenna sarà quindi chiamato a relazionare al Ministero dell’Interno e sarà poi il Ministero, formalmente, a predisporre il decreto di scioglimento. Il decreto sarà poi firmato dal Presidente della Repubblica. A quel punto sarà nominato un Commissario Prefettizio per la gestione del Comune