I Carabinieri della Compagnia di Cervia e Milano Marittima nell’ultimo fine settimana hanno attuato numerosi servizi di controllo del territorio, anche con l’ausilio del personale del 2° Battaglione Carabinieri Liguria in supporto per il periodo estivo, al fine di contrastare i fenomeni di microcriminalità e della malamovida.

Nel corso dell’attività sono stati controllati numerosi giovani sia nella zona della Stazione Ferroviaria sia all’ingresso delle discoteche. Proprio in questi due luoghi, infatti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e quelli della Stazione di Castiglione di Ravenna, hanno rinvenuto nella disponibilità di due minorenni, un taser perfettamente funzionante ed un tirapugni. Materiale immediatamente ritirato e posto sotto sequestro con la conseguente denuncia alla Procura dei minori dei due giovani.

I controlli hanno permesso anche di:

Ritirare due patenti di guida. In un caso perché l’automobilista aveva un tasso alcolico di una volta e mezzo superiore al limite e nell’altro caso perché si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test;

Segnalare alla locale Prefettura un giovane quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di diverse dosi di marijuana e hashish;

Contravvenzionare un minorenne ai sensi dell’art. 17 del “Regolamento di polizia e sicurezza urbana del Comune di Cervia” poiché sorpreso a consumare alcolici in luogo pubblico dopo le ore 22 (condotta che è punita dal predetto regolamento con una sanzione amministrativa fino a 500 euro);

Infine, i Carabinieri di Cervia, dopo una attività investigativa posta in essere in seguito ad una denuncia sporta da un giovane cesenate il 23 giugno scorso, hanno denunciato due 18enni emiliani per tentata rapina in corso. I due sul lungomare Deledda, avrebbero aggredito il coetaneo, tentando invano di rubargli la catenina d’oro che aveva al collo.