Cervia, l’opposizione: “Il sindaco? Non si è ancora dimesso; nuove delibere approvate. Pd scorretto”

A 10 giorni dall’annuncio delle dimissioni dell’ormai ex sindaco di Cervia Mattia Missiroli, indagato per maltrattamenti sulla moglie, l’atto formale non è ancora stato siglato. Se il motivo ufficiale comunicato dal Pd è quello della chiusura degli uffici per le Feste, il centrodestra lo definisce invece un comportamento scorretto volto ad emettere nuove delibere che potranno influenzare l’operato del futuro commissario.
