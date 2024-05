Il momento è arrivato. Svelata ieri mattina l’anteprima dell’attesissimo programma di incontri con gli Autori, passeggiate e pomeriggi per i più piccoli che riempiranno di cultura l’estate cervese con la rassegna culturale nota in tutta Italia “Cervia, la spiaggia ama il libro” giunta alla 32° edizione.

La conferenza stampa si è aperta con un saluto e un ricordo dell’amico Franco Di Mare, il giornalista scomparso di recente che in passato era stato ospite della rassegna – lasciando in noi un affettuoso ricordo.

La conferenza stampa di presentazione della 32° Edizione della manifestazione “Cervia, la spiaggia ama il libro” si è svolta questa mattina presso il Bagno Bandito di Cervia. Erano presenti MASSIMO MEDRI, Sindaco del Comune di Cervia, BEPPE BONI, Giornalista, CESARE ZAVATTA, Assessore alla Cultura del Comune di Cervia, CESARE BRUSI Presidente Associazione “Cervia la Spiaggia Ama il Libro”, ILARIA BEDESCHI, Coordinatrice 32° Edizione e MARINO BARTOLETTI, giornalista e scrittore.

Erano presenti i due candidati sindaco Massimo Mazzolani e Mattia Missiroli.

Un parterre di grandi nomi del mondo giornalistico, letterario e artistico allieterà il pubblico dal 10 luglio al 15 agosto 2024 con 30 incontri ed altri eventi adatti a tutti. Filo conduttore: la cultura nelle sue diverse forme che ben può conciliarsi con una vacanza al mare. In attesa del programma definitivo i nomi di alcuni dei volti che arricchiranno il programma di 30 incontri sono stati resi noti per andare incontro al foltissimo pubblico affezionato che ogni anno segue la rassegna culturale.

Tra gli ospiti della 32° edizione: Marino Bartoletti, Roberta Scorranese, Federica Bosco, Enrico Franceschini, Arrigo Sacchi, Cristina Marconi, Roberto Cucchi, Serena Bortone, Cochi Ponzoni, Marco Pesatori e Stefano Bon. A questi primi nomi se ne aggiungeranno tanti altri e il programma definitivo sarà reso noto tra un mese.

Anche in questa edizione prosegue la collaborazione con la storica manifestazione ‘Il Sarchiapone’ che quest’anno celebra i 100 anni dalla nascita di Walter Chiari.

Un valore aggiunto per la città che da 32 anni arricchisce il calendario culturale con nomi di spicco della cultura nazionale e internazionale affiancandoli agli autori locali ed emergenti.

Confermate anche quest’anno ben due serate dedicate al mondo femminile con scrittici locali, l’anteprima 2025 della Mostra ai Musei San Domenico e le tante collaborazioni con enti, associazioni e realtà locali.

Durante le serate sarà possibile acquistare i libri presentati e al termine ci sarà il momento del ‘Firmacopie’.

La rassegna letteraria organizzata dell’Associazione Culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” – con la collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia e con il patrocinio e il contributo del Comune di Cervia – è un appuntamento immancabile per molti turisti e cittadini grazie ai quali, ogni anno, cresce la sua rilevanza nazionale – essendo oramai divenuta punto di riferimento culturale dell’estate.

Come accade in ogni evento importante, si rinnova ogni anno il sodalizio con i luoghi identitari della città che diventeranno palcoscenico e testimoni di incontro tra cultura e turismo, fondamentale nel tessuto economico di Cervia e di cui la città è diventata un esempio di successo.

Per l’estate sono in programma visite guidate: “Trekking Urbano Letterario”, le visite ai “Villini liberty di Milano Marittima”, “Cervia Panoramica al Tramonto”, “Le Architetture del Sale” e “Storie in Giardino”.