Il momento è arrivato. Svelato questa mattina il programma completo di incontri con gli Autori, passeggiate e pomeriggi per i più piccoli che riempiranno di cultura l’estate cervese con la rassegna culturale nota in tutta Italia “Cervia, la spiaggia ama il libro” giunta alla 33° edizione.

La conferenza stampa di presentazione della 33° Edizione della manifestazione “Cervia, la spiaggia ama il libro” si è svolta questa mattina presso il Mare Pineta Resort di Milano Marittima. Erano presenti MATTIA MISSIROLI, Sindaco del Comune di Cervia, FEDERICA BOSI, Assessora alla cultura del Comune di Cervia, CESARE BRUSI Presidente Associazione “Cervia la Spiaggia Ama il Libro”, ILARIA BEDESCHI, Coordinatrice 33° Edizione, GENE GNOCCHI, comico e conduttore televisivo e MARINO BARTOLETTI, giornalista e scrittore.

Un parterre di grandi nomi del mondo giornalistico, letterario e artistico allieterà il pubblico dal 5 luglio al 15 agosto 2025 con 30 incontri ed altri eventi adatti a tutti. Filo conduttore: la cultura nelle sue diverse forme che ben può conciliarsi con una vacanza al mare.

Per la prima volta nella storia della rassegna il Ferragosto con gli Autori si svolgerà al tramonto del 15 agosto con l’arrivo degli Autori sulle barche storiche ai piedi della Torre San Michele.

Appuntamento alle 18.30 sotto la Torre San Michele di Cervia.

Gli ospiti della 33° edizione: Maurizio Mannoni, Marino Bartoletti, Giancarlo Mazzuca, Marcello Simoni, Antonio Monda, Beppe Boni, Gabriele Canè, S.E. Cardinale Matteo Maria Zuppi, Agnese Pini, Paola Batani, Cecilia Randall, Enrico Galliano, Alessio Viola, Giuseppe Civati, Gene Gnocchi, Arianna Farinelli, Maurizio Gabbana, Marcantonio e Alessandra Bruni, Michele de Pascale, Massimo Giannini, Francesca Costenaro, Leonardo Iannacci, Marco Trabucchi, Fabrizio Binacchi, Marco Pesatori, Alessandra Tinozzi, Andrew Faber, Enrico Franceschini, Patrizia Finucci Gallo, Monica Iotti, Marco Melegaro.

Un valore aggiunto per la città che da 33 anni arricchisce il calendario culturale con nomi di spicco della cultura nazionale e internazionale affiancandoli agli autori locali ed emergenti.

Confermate anche l’anteprima 2026 della Mostra ai Musei San Domenico, la serata benefica a favore dell’ASSI.SM odv e tante collaborazioni con enti, associazioni e realtà locali.

Durante le serate sarà possibile acquistare i libri presentati e al termine ci sarà il momento del ‘Firmacopie’.

La rassegna letteraria organizzata dell’Associazione Culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” – con la collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia e con il patrocinio e il contributo del Comune di Cervia e della Regione Emilia-Romagna – è un appuntamento immancabile per molti turisti e cittadini grazie ai quali, ogni anno, cresce la sua rilevanza nazionale – essendo oramai divenuta punto di riferimento culturale dell’estate.

Come accade in ogni evento importante, si rinnova ogni anno il sodalizio con i luoghi identitari della città che diventeranno palcoscenico e testimoni di incontro tra cultura e turismo, fondamentale nel tessuto economico di Cervia e di cui la città è diventata un esempio di successo.

Coordinamento rassegna culturale 33° edizione Ilaria Bedeschi, giornalista

IL PROGRAMMA COMPLETO

𝗖𝗘𝗥𝗩𝗜𝗔, 𝗟𝗔 𝗦𝗣𝗜𝗔𝗚𝗚𝗜𝗔 𝗔𝗠𝗔 𝗜𝗟 𝗟𝗜𝗕𝗥𝗢

Dal 5 luglio al 15 agosto 2025 la 33ª edizione “Eppure il vento soffia ancora”

Anteprima sabato 5 luglio 2025

Ore 21.15 Torre San Michele Cervia

Maurizio Mannoni Quella notte a Saxa Rubra

Ed. La nave di Teseo

Conduce: Ilaria Bedeschi

Giornalista de Il Resto del Carlino

PROGRAMMA DI LUGLIO

Mercoledì 9 luglio Serata Inaugurale

Ore 21.15 – Piazza Garibaldi di Cervia

Marino Bartoletti – Il Festival degli dei. Gallucci Ed.

Conduce: Beppe Boni. Giornalista de Il Resto del Carlino

Giovedì 10 luglio

Ore 18.30 P.le Ascione Cervia

Giancarlo Mazzuca – Giovanni Spadolini. L’ultimo politico risorgimentale. Ed. Rubettinoi

Conduce: Roberto Balzani, storico e politico italiano, professore ordinario Unibo

Sabato 12 Serata Cammini

Ore 21.15 Torre San Michele Cervia

La Via Romea Germanica e i cammini della Romagna

MIRKO PACIONI: Presidente Ass. Italiana Via Romea Germanica

MONICA FRANCO: Influencer – scrittrice Enciclopedia dei Cammini

PIETRO SCIDURLO: Presidente Free Wheels onlus presenta i suoi libri “Per chi vuole non c’è destino”, “Santiago per tutti”

ANGELA NAZZARUOLO: Coordinatrice GAL Delta2000

BRUNO BISERNI: Presidente GAL L’Altra Romagna

Conduce la serata CIRO COSTA

Presidente Trail Romagna e coordinatore Cammino di San Romualdo

dalle ore 19 banchetti informativi dei Cammini della Romagna:

Domenica 13

Ore 21.15 Torre San Michele Cervia

Marcello Simoni La torre segreta delle aquile – de La saga della dinastia perduta.

Ed. Newton Compton

Conduce Sergio Barducci, giornalista e scrittore

Martedì 15

Ore 21.15 P.le Ascione Cervia

Antonio Monda – Incontri ravvicinati. ed. La nave di Teseo

Conduce: Stefano Bon, romanziere

Mercoledì 16

Ore 21.15 Piazzetta Pisacane Cervia

Beppe Boni – La testa del Duce. Il mistero della statua allo stadio Littoriale. Minerva Edizioni.

Prefazione italo Cucci

Gabriele Canè – Trolley Ed. Minerva

Giovedì 17 Serata “La verità è un fuoco”

Ore 21.15 Piazza Garibaldi Cervia

S.E. Cardinale Matteo Maria Zuppi

Agnese Pini – La verità è un fuoco. Ed. Garzanti

Introduce: Beppe Boni, giornalista de Il Resto del Carlino

Venerdì 18 “Premio Talenti”

Ore 21.15 Hotel Palace Milano Marittima

Paola Batani Imprenditrice di successo nel settore alberghiero

con il Gruppo Batani Select Hotels

Conduce: Beppe Boni, giornalista de Il Resto del Carlino

Venerdì 18

Ore 21.15 Giardino Biblioteca Cervia

Cecilia Randall – Arhos Ed. Giunti

Conduce: Paola Ariosi -Radio Social Coast

Sabato 19

Ore 21.00 Beach Club MarePineta Resort – Milano Marittima

Enrico Galiano – Quel posto che chiami casa -ed.Garzanti

Lunedì 21

Ore 21.15 Piazzetta Pisacane Cervia

Giuseppe Civati

Alessio Viola Sarò bre – Ed. People

Conduce Doriano Rabotti, giornalista de Il Resto del Carlino

Martedì 22 CENA E SPETTACOLO A FAVORE DI ASSI.SM odv

Ore 19.30 Beach Club MarePineta Resort Milano Marittima

Con Gene Gnocchi

Programma:

ore 19:30 Aperitivo, ore 20:00 Cena

ore 21:30 Spettacolo con GENE GNOCCHI

Mercoledì 23

Ore 21.15 Torre San Michele Cervia

Arianna Farinelli – Storia di una brava ragazza – Ed.Einaudi

Conduce: Stefano Bon, romanziere

Giovedì 24 Serata dedicata alla tradizione di Cervia, tra immagini e ricordi

Ore 21.15 Torre San Michele Cervia

La Pantofla e il Borgo Marina – Longo Editore

RENATO LOMBARDI: Esperto di storia locale

GASTONE GUERRINI: Presidente Circolo pescatori “La Pantofla”

MARCANTONIO: Artista

ALESSANDRA BRUNI: Artista

Interviene

LUCA SIRILLI – Presidente Fondazione Cervia In

Venerdì 25

Ore 19.30 Piazzale Stella Maris Cervia

Maurizio Gabbana – Pagine semplici. Ed. Puntoacapo

Intervengono: Gian Ruggero Manzoni, Cristina D’aglio, Mauro Ferrari, Marco Beck

Venerdì 25

Ore 21.15 Torre San Michele Cervia

Michele De Pascale Presidente della Regione Emilia-Romagna dal 13 dicembre 2024.

Massimo Giannini – (Romano Prodi e Massimo Giannini)- Il dovere della speranza. Le guerre, il disordine mondiale, la crisi dell’Europa e i dilemmi dell’Italia – Ed. Rizzoli

Conduce: Ilaria Bedeschi, giornalista de Il Resto del Carlino

Sabato 26

Ore 21.15 Rotonda 1° Maggio Milano Marittima

Francesca Costenaro – La piccola bottega delle erbe – ed. Giunti

Conduce: Brunella Garavini, Biblioteca Malatestiana Cesena

Sabato 26 Serata Tennis

Ore 21.15 Circolo tennis Milano Marittima

Leonardo Jannacci Sinner. Una faccia pulita – Minerva Edizioni

Prefazione di Claudio Baglioni

Ospiti della serata sportivi che hanno fatto la storia del nostro tennis.

Lunedì 28

Ore 21.15 P.le Ascione Cervia

Marco Trabucchi – Partecipazione, fondamento per il benessere e la coesione sociale -Ed. Il Mulino

Conduce: Ilaria Bedeschi, giornalista de Il Resto del Carlino

Fabrizio Binacchi Piccoli segreti di provincia – Oligo editore

Conduce: Ilaria Bedeschi, giornalista de Il Resto del Carlino

Martedì 29

Ore 21.15 Piazzetta Pisacane Cervia

Marco Pesatori – Segni. Introduzione all’interpretazione del tema natale – Ed. Mimesis

Conduce: Stefano Bon, romanziere

Mercoledì 30

Ore 21.15 Piazzetta Pisacane Cervia

Alessandra Tinozzi – Fiorire dopo gli Anta – Eifis Edizioni

Conduce: Ilaria Cerioli, scrittrice

Giovedì 31 > Serata Gli scrittori della nostra Romagna

Ore 21.15 Piazzetta Pisacane Cervia

Chiara Albertini – L’amore non ascolta il tempo – ed. Ponte Vecchio

Luca Casadei – Il caso Matias Ora – Ed. Bookabook

Michele Zizzari – Favole per un mondo possibile – ed. L’arcolaio

Conduce: LUCA BAGNOLINI, storico

PROGRAMMA AGOSTO

Venerdì 1

Ore 21.15 Piazza Garibaldi Cervia

Andrew Faber READING POETICO

Empatia – l’arte di saper abitare le emozioni. (Per quelli che sentono il mondo, più forte della pelle)

Introduce: Ilaria Bedeschi, giornalista de Il Resto del Carlino

Lunedì 4

Ore 21.15 Parco Gemelli Tagliata di Cervia

La valigia di Pimpi Incontreremo una voce del web: una blogger che ha fatto della narrazione la sua mappa e del viaggio il suo linguaggio.

Martedì 5

Ore 21.15 Torre san Michele Cervia

Enrico Franceschini – Le notti di Mosca – ed. Baldini+Castoldi

Conduce: Ilaria Bedeschi, giornalista de Il Resto del Carlino

Mercoledì 6 Serata “L’eleganza è servita”

Ore 21.15 Hotel Nettuno Cervia

Patrizia Finucci Gallo – Pillole di galateo contemporaneo e presentazione del tavolo perfetto per ospitare gli amici all’aperto nelle sere d’estate.

Monica Lotti L’eleganza è servita – edizioni Rizzoli

Giovedì 7

Ore 21.15 Torre San Michele Cervia

Marco Melegaro – Aspettando Carosello – Zolfo Editore

Prefazione di Carlo Conti

Conduce: Alberto Sabatini, Responsabile comunicazione APT Emilia Romagna

Mercoledì 13 Anteprima mostra Musei San Domenico 2026

Ore 21.15 MarePineta Resort Milano Marittima

Relatore: Dott. GIANFRANCO BRUNELLI

Vicepresidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e curatore delle Grandi Mostre ai Musei San Domenico

Conduce: SABRINA SGALABERNA, giornalista

Venerdì 15

Ore 18.30 Torre San Michele

𝐅𝐄𝐑𝐑𝐀𝐆𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐂𝐎𝐍 𝐆𝐋𝐈 𝐀𝐔𝐓𝐎𝐑𝐈

Fino a settembre sono in programma visite guidate: “Trekking Urbano Letterario”, le visite ai “Villini liberty di Milano Marittima”, “Cervia Panoramica al Tramonto”, “Le Architetture del Sale”, “Storie in Giardino”, “Cervia Segreta”, “Passeggiate meditative in pineta” e incontri per i più piccoli.

Per info e prenotazioni telefonare all’ufficio IAT della Torre San Michele al numero 0544/974400.

La manifestazione si svolge con il sostegno della Regione Emilia Romagna, di APT Servizi Emilia Romagna, del Comune di Cervia, di Confcommercio Ascom Cervia e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Si ringrazia per la collaborazione: Federalberghi Ascom Cervia, La BCC Ravennate Forlivese e Imolese, Regione Emilia Romagna, Apt Servizi Emilia Romagna, Fondazione per il Turismo ‘Cervia In’, Biblioteca Comunale ‘Maria Goia’, Ecomuseo del Sale e del Mare, Parco della Salina di Cervia, Sistema associativo e di servizi 50&più, Il Resto del Carlino QN, Cervia Città Giardino, Proloco Riviera dei Pini, Circolo Nautico Amici della Vela, Radio Social Coast, Vivi Forlì, Allianz Bank, Libreria Bubusettete di Cervia, Libreria Giunti Milano Marittima, Tele stampate a mano Pascucci, Mercatino Prodotti e Sapori dell’Europa a Cervia, Esserelite, Pubblisole, Teleromagna, MarePineta Resort, Batani Select Hotels, Hotel Strand&Gambrinus, Hotel Nettuno, Caffè Italia, Ristorante il Pirata, Ristorante Sale Grosso, Ristorante Al Deserto, Consorzio Cervia Centro, Acqua di Cervia, Le Brusine, Terme di Cervia.