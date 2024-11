Nella serata di giovedi 7 novembre Hera eseguirà nelle ore notturne (dalle 21 in poi) dei lavori di manutenzione straordinaria alla centrale acquedotto di via Leonardo da Vinci a Cervia. Nello specifico, l’intervento interesserà le località di Savio di Cervia, Castiglione di Cervia Tantlon, Villa Inferno, Pisignano, Cannuzzo, Sant’Andrea, Montaletto e Visdomina.

Durante i lavori, che hanno l’obiettivo di rendere più resiliente il sistema di approvvigionamento idrico e la gestione della risorsa, potrebbero verificarsi alcune irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore, presenza di aria nelle tubazioni), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico: in caso di alterazione del colore, si consiglia di far scorrere l’acqua per qualche minuto per far tornare la situazione alla normalità.

Le utenze interessate saranno puntualmente avvertite attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate. Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: chi volesse comunicare il proprio numero per attivarlo sul cellulare o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito: https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizi

In caso di imprevisti i lavori verranno rinviati a data da destinarsi.