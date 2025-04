Nel corso degli trascorsi fine settimana, la Polizia Locale di Cervia ha intensificato i controlli sul territorio al fine di garantire la sicurezza di turisti e residenti. Da venerdì 18 a domenica 27 aprile, il personale di servizio, sia di ruolo che stagionale, è stato impiegato in numerosi servizi, a bordo di veicoli a piedi e in bicicletta, sull’arenile e in abiti civili. Le attività si sono concentrate sul controllo delle strade, sulla vigilanza del territorio e sulla tutela dei consumatori.

Nel contesto della circolazione stradale, sono stati rilevati nove incidenti stradali, di cui quattro con feriti. Durante i rilievi, sono state ritirate due patenti ad altrettanti conducenti risultati in stato di ebbrezza alcolica.

Durante i controlli stradali, sono state accertate numerose violazioni al codice della strada, con particolare attenzione a quelle relative alla sosta e alle norme di comportamento. In totale, sono stati controllati 70 veicoli in transito. Due conducenti sono stati sorpresi in stato di ebbrezza alcolica: per entrambi è stato disposto il ritiro della patente di guida e la denuncia all’autorità giudiziaria.

La Centrale Operativa della Polizia Locale ha registrato 481 segnalazioni, relative a richieste di informazioni o interventi.

Sono stati inoltre effettuati numerosi controlli di polizia amministrativa per verificare la regolarità dell’occupazione degli spazi pubblici, la gestione degli eventi negli stabilimenti balneari e nei locali pubblici, nonché la vendita e il consumo di alcolici. Complessivamente, sono state accertate dieci violazioni amministrative a carico di attività commerciali e stabilimenti balneari.

Infine, si segnala la sanzione applicata nei confronti di un individuo sorpreso a compiere atti contrari al decoro pubblico, in particolare per essere stato trovato a urinare in un’area pubblica.