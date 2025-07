Verso le ore 11,00 di questa mattina un cicloturista di 50anni è stato investito da un’auto una Fiat Panda condotta da una giovane ragazza sulla strada Statale 16 all’altezza dell’incrocio con via Vallone. L’uomo è stato tamponato, ha sbattuto la testa nel parabrezza per poi cadere privo di sensi sull’asfalto. Sul posto gli operatori del 118 con ambulanza e poco dopo l’eliambulanza, l’uomo è stato intubato e trasportato al Bufalini in gravissime condizioni. Illesa ma sotto choc la giovane alla guida della Panda. La strada è stata chiusa dai Carabinieri che sono intervenuti anche per i rilievi. Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo stesse attraversando la strada Statale.