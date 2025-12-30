Cervia. Il Pd non chiede a Missiroli di ritirare le dimissioni. Iniziato il confronto per il nuovo candidato

Nessun colpo di scena alla riunione del Partito Democratico cervese, lunedì sera, riunitosi ufficialmente per la prima volta dopo la presentazione delle dimissioni del sindaco Mattia Missiroli, a seguito delle accuse contenute nell’inchiesta aperta dalla procura di Ravenna per violenze nei confronti della moglie. Nella mattinata di ieri si era diffusa la notizia dell’esistenza di una corrente, all’interno del partito, che avrebbe voluto chiedere a Missiroli di ritirare le dimissioni, presentate, questa la critica, solo a causa della pressione mediatica, dopo aver sempre respinto ogni accusa e dopo aver sempre escluso il passo indietro.

Nel pomeriggio, però, ai nostri microfoni, il segretario provinciale del PD, Nicola Dalmonte, aveva smentito la presenza di correnti all’interno della formazione di centrosinistra