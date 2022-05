L’edizione 2022 dello Sposalizio del Mare entra nel vivo. Come è tradizione il Circolo Pescatori “La Pantofla” di Cervia, organizza la tradizionale Festa marinara all’insegna del motto:“Un mare che unisce. Storia, tradizioni e gastronomia”.

In sintonia con questo motto la settimana dello Sposalizio del Mare è iniziata per il Circolo Pescatori con il successo straordinario della serata Ricordando Carlo Nava, realizzata nella Sala conferenze della Biblioteca Maria Goia di Cervia, nella serata del 24 maggio. È stato l’omaggio allo scrittore, al poeta, particolarmente legato alla marineria cervese, l’ideatore del Monumento ai Pescatori e alle donne delle famiglie dei pescatori, inaugurato l’11 maggio 2013, in occasione dell’intitolazione del porto di Cervia a Giovanni Paolo II.

Sono intervenuti nella serata la direttrice della Biblioteca Brunella Garavini, l’Assessore alla Cultura del Comune di Cervia Cesare Zavatta, iI Presidente del Consiglio comunale, già coordinatore del progetto del monumento, Gianni Grandu. Ha coordinato la serata Renato Lombardi. Sono stati particolarmente apprezzati gli interventi del figlio di Carlo Nava, Vittorio, di Massimo Previato, coordinatore del programma di aventi Ljuoghi d’Autore, e di Lorenzo Pieri con la straordinaria lettura di brani di Carlo Nava. I Trapozal, i canterini e musicanti del Circolo Pescatori, hanno animato con alcuni brani musicali l’incontro culturale. È stata una bella serata.

La Festa marinara è in programma nel Piazzale Aliprandi, da venerdì 27 e durerà fino a domenica 29 maggio. Venerdì lo stand rimarrà aperto dalle ore 19. Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 maggio lo stand rimarrà aperto dalle ore 12,00, per il pranzo e dalle ore 19 per la cena.

Nel corso delle tre serate serate sono previste animazioni musicali: Venerdì 27, si esibiranno “I Pitoni”, sabato 28 i “Mélardòt” e domenica 29 maggio “I Trapozal”.

Alle ore 21 di domenica 29 maggio sono previste la Proclamazione del vincitore della pesca dell’anello e la tradizionale Cuccagna sull’acqua, di fronte alla tradizionale cornice di pubblico che seguirà la competizione .

Per il primo grande evento della stagione turistica cervese è stata preparata per la navigazione la barca storica Maria, tirata a lucido dopo i lavori di manutenzione.

Non mancherà anche l’esposizione di foto storiche della marineria.

Nello stand gastronomico verranno serviti alcuni piatti della tradizione marinara: risotto alla marinara, grigliata di pesce azzurro e cozze alla marinara.

La Festa marinara è resa possibile e dalla partecipazione disinteressata di un gruppo di 30 volontari, che hanno a cuore la storia e le tradizioni marinare di Cervia e che ritrovano in queste occasioni il gusto e la passione di stare assieme.