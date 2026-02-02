Il candidato sindaco di Cervia, Enea Puntiroli, presenta il simbolo col quale si presenterà alle elezioni della prossima primavera: “Cervia merita un futuro costruito con serietà, visione e amore per la propria identità.”

Puntiroli, al momento, si è candidato con una lista civica, in attesa di conoscere le decisioni dei partiti di centrodestra.



“Il simbolo non è solo un segno grafico, ma la sintesi visiva di un progetto nato dal basso, formato da un gruppo di cervesi motivati, concreti e determinati a cambiare Cervia, con un vero cambio di rotta che sia a vantaggio di tutta la comunità. All’interno del simbolo sono racchiusi gli elementi che raccontano la nostra città e le nostre radici: la Torre San Michele rappresenta la storia, la solidità e l’identità di Cervia, simbolo di una comunità che ha saputo resistere, crescere e trasformarsi nel tempo. Il mare e il sole richiamano la vocazione turistica, il lavoro, l’energia e le opportunità che devono tornare a essere il motore dello sviluppo cittadino. La pineta è il segno della qualità della vita, dell’ambiente e dell’equilibrio tra natura e città che dobbiamo difendere e valorizzare. Il gabbiano in volo rappresenta la libertà, lo sguardo verso il futuro e la volontà di ridare slancio a Cervia con coraggio e visione.

Questo simbolo affonda le proprie radici nella civiltà salinara e in quella marinaresca, da cui nasce l’identità più autentica della nostra città: il lavoro, il sacrificio, la dignità e il legame profondo con il territorio e con il mare. Valori che devono tornare al centro dell’azione amministrativa.

Alla base del simbolo compaiono tre parole chiave, precedute dal segno , che rappresenta un impegno concreto e non uno slogan:

sicurezza turismo famiglia”.

Le priorità del programma di Puntiroli saranno: “Sicurezza, che significa presenza sul territorio, prevenzione, tutela del decoro urbano e serenità per residenti, lavoratori e turisti. Turismo, ovvero rilanciare l’economia della città valorizzando le sue eccellenze, sostenendo le imprese e rendendo Cervia attrattiva tutto l’anno. Famiglia, con servizi, spazi, scuola, sport e attenzione concreta alla qualità della vita quotidiana, perché una città cresce davvero solo se sostiene chi la vive ogni giorno”.