Grave incidente stradale questa mattina, intorno alle 9.30, lungo via Bollana, la strada provinciale che collega Cesena a Pinarella. Due auto – una Renault Modus con più passeggeri, tra cui alcuni bambini, e una Ford Tourneo con a bordo una persona – si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Cervia-Milano Marittima.

L’impatto è stato molto violento e ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivate quattro ambulanze e l’elicottero del 118, oltre ai Vigili del Fuoco di Cervia. I feriti, tutti con traumi di media gravità, sono stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge, la strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.