Un nuovo tassello si aggiunge alla proposta degli albergatori aderenti al club di prodotto “CERVIA for PET” nato dalla collaborazione tra Federalberghi Cervia e l’azienda romagnola leader nella vendita online di prodotti per animali ROBINSON PET SHOP: i clienti che viaggiano con il proprio animale domestico troveranno nel kit di benvenuto anche la polizza assicurativa. Padroni e animali da compagnia potranno godersi serenamente le vacanze grazie all’assistenza veterinaria a disposizione 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Il progetto ha l’obiettivo di concentrare gli albergatori su un target – i clienti che viaggiano con il proprio animale domestico – in forte e costante crescita. Far trovare hotel e servizi specializzati, sorprendere il cliente con attenzioni e novità, sono i passi giusti per attirare nella nostra località nuovi e più turisti.

Ma chiaramente c’è bisogno di tutti, a partire dall’amministrazione comunale alla quale Federalberghi Cervia ha chiesto più servizi per animali da compagnia a partire da una nuova area di sgambamento all’anello del Pino, ma soprattutto una visione più ampia per rendere la nostra località più attraente possibile.

Ma il progetto prevede una forte visibilità soprattutto grazie alla partnership con Robinson Pet Shop che fornirà agli albergatori tutto il know-how per potersi presentare sempre più accattivanti: non solo i kit di benvenuto, ma anche attraverso la collaborazione con la start-up Trippet, anch’essa romagnola, fornendo una serie di servizi dedicati quali prodotti di pulizia pet-responsive, accessori per realizzare le pet room fino a corsi di formazione e approfondimento dedicati. In ogni stanza sarà disponibile una cartina della nostra località con evidenziati i servizi per animali, appositamente redatta.

Inoltre i clienti di Robinson Pet Shop riceveranno buoni vacanza da scontare negli hotel aderenti all’iniziativa: tutte iniziative che garantiranno agli albergatori cervesi, anche grazie a newsletter e pubblicazioni su blog specializzati e alla presenza sul sito Trippet.it, una forte visibilità ai turisti che viaggiano con il cane.