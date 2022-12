Mercoledì 28 dicembre si terrà una sessione gratuita di mindfulness e meditazione in compagnia dell’esperta Mariateresa Tartaglia.

L’evento si terrà all’interno della mostra “Fili e trame di vita”, organizzata da Ecomuseo del Sale e del Mare . Qui il lavoro a maglia e il ricamo si trasformeranno in occasione per rilassare la mente, raggiungere una maggiore consapevolezza del sé e della realtà circostante.

Obiettivo della mindfulness è quello di vivere appieno il momento presente e in maniera non giudicante in modo da poter controllare e contenere le sensazioni e i pensieri negativi che possono portare alle sofferenze e raggiungere uno stato di benessere. Il lavoro a maglia, uncinetto e ricamo permette una sorta di rilassamento mentale, e ben si sposa alla meditazione che, in questo caso, sarà incoraggiata e guidata dalla nostra esperta.

Il pomeriggio potrà inoltre essere occasione, per chi ancora non l’avesse fatto, di visitare la mostra dedicata a tutte quelle donne che per anni hanno preparato calzini, maglioni, sciarpe per riparare dal freddo tutta la comunità e che ancora oggi tramandano una tradizione secolare.

L’evento è gratuito e si terrà mercoledì 28 dicembre alle ore 16,00 alla sala Rubicone di Cervia.

Vi aspettiamo e, se qualcuno volesse portare con sé i propri lavori, non esiti a farlo,sarà occasione per condividerli con altri.

Ricordiamo inoltre che l’esposizione è aperta al pubblico fino all’8 gennaio, tutti i giorni dalle 15:30 alle 19:30 e durante i Festivi e prefestivi anche dalle 10:30 alle 12:30.

La mostra è organizzata in collaborazione con il gruppo “Filati e risate”, Porta di Comunità Scambiamenti, Libera Università per Adulti Cervia.