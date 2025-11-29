Cervia e Milano Marittima si radunano per l’ultimo saluto a Viola Mazzotti

Tantissime persone si sono radunate oggi davanti al duomo di Cervia per l’ultimo saluto a Viola Mazzotti, la ragazza di 23 anni, morta a Bologna, investita da un camion. Viola Mazzotti era molto conosciuta in città. D’estate era solita lavorare in uno stabilimento balneare. Proprio il mondo balneare, oggi, è voluto essere presente attorno alla famiglia e agli amici. Presente anche il sindaco Mattia Missiroli, insieme ad alcuni componenti dell’amministrazione comunale, e il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale. Per rispetto al dolore della famiglia, le decorazioni natalizie presenti in piazza Garibaldi sono state spente.

Molte le persone che hanno atteso lo svolgimento della messa all’esterno della chiesa. All’interno, la concattedrale di Santa Maria Assunta era gremita. Ad accompagnare l’ingresso, palloncini viola, come il nome della ragazza. Al termine della funzione religiosa, celebrata da don Pierre Laurent Cabantous, gli amici e la famiglia hanno voluto ricordare la giovane 23enne scomparsa mentre si stava recando al proprio tirocinio.