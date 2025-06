Ieri mattina i carabinieri della Stazione di Cervia hanno denunciato due minorenni, ritenuti responsabili di due furti commessi il primo presso uno stabilimento balneare ed il secondo presso un esercizio commerciale di Pinarella di Cervia.

L’intervento dei militari è avvenuto intorno alle 9 di lunedì mattina quando transitando nei pressi di Piazza Unità a Pinarella, hanno visto due giovani che si stavano allontanando di corsa. Dopo essere risusciti a fermali, gli operanti hanno infatti accertato che i due si erano da poco resi responsabili di un furto di alcuni coltelli presso un negozio sito nelle vicinanze.

Nel corso dell’intervento è stato inoltre possibile accertare che gli stessi, poco prima, avevano commesso un altro furto presso uno stabilimento balneare di Cervia dove avevano sottratto contanti dal registratore di cassa.

Riconosciuti dai titolari degli esercizi commerciali, sulla base di quanto accertato e ricostruito dai militari, anche mediante l’ausilio delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, il quattordicenne e il quindicenne sono stati deferiti in stato di libertà per furto aggravato in concorso, mentre la refurtiva è stata restituita ai proprietari.