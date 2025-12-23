Cervia, dimissioni sindaco. L’opposizione: “Città sotto gogna mediatica. Non si poteva andare avanti così”

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, era atteso oggi pomeriggio, alle 18, per l’ultimo consiglio comunale prima della fine dell’anno. In assemblea Missiroli ha però deciso di non presentarsi. Di fronte alle indagini per violenza nei confronti della moglie, il primo cittadino ha scelto di dimettersi. Una notizia che ha colto di sorpresa gli stessi consiglieri che si stavano recando in municipio per l’assemblea, sebbene la stessa opposizione in questi giorni avesse chiesto le dimissioni.