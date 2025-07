Incidente stradale sulla Statele 16, un auto Volkswagen con a bordo due ragazzi in direzione sud verso Ravenna ha saltato la rotonda per poi andare a schiantarsi su una buca. Feriti il conducente portato a Cesena con elimedica ed una ragazza trasportata in ambulanza sempre a Cesena. Il conducente cosciente ha dichiarato ai soccorso di avere avuto un colpo di sonno. Sul posto oltre gli operatori del 118 i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per la gestione del traffico ed i rilievi.