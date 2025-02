Grazie alla continua e proficua collaborazione tra il Comune di Cervia e l’Associazione Pubblici Giardini, che da anni partecipa alla manifestazione “Cervia Città Giardino”, la nostra città è presente alla fiera “Myplant&Garden” a Milano.

L’assessora Michela Brunelli, delegata all’evento Cervia Città Giardino, ha visitato ieri la rassegna, che rappresenta l’appuntamento più importante a livello nazionale e uno dei più prestigiosi al mondo per tutte le novità che riguardano il verde e il florovivaismo, il giardinaggio e l’architettura verde.

Una fiera dove viene approfondita l’importanza del verde per la qualità della vita in ambito urbano, la rigenerazione urbana, la circolarità delle risorse, il risparmio idrico ed energetico.

Presenti anche gli stand delle più importanti Associazioni del settore, che hanno esposto il loro materiale divulgativo e promosso le proprie iniziative. Tra questi, quello dell’Associazione Pubblici Giardini, in cui era simbolicamente presente anche il Comune di Cervia.

Ai visitatori che si sono fermati in questi giorni allo stand dell’Associazione sono state fornite informazioni e distribuito materiale informativo anche su “Cervia Città Giardino”, che rappresenta una delle più note manifestazioni floreali del nostro paese.

In attesa di presentare al pubblico i dettagli della prossima edizione, la partecipazione dell’assessora Brunelli a Myplant & Garden è stato un momento importante per rinnovare i rapporti con amministratori e tecnici delle principali amministrazioni pubbliche italiane, molte delle quali partecipano da anni all’evento.

“Il verde è il futuro delle nostre città e iniziative come Cervia Città Giardino possono dare un contributo fondamentale” – ha dichiarato l’assessore Michela Brunelli. “La giornata al Myplant ha dato l’opportunità di ritrovare amici e di stringere nuove relazioni, e ringrazio l’Associazione Pubblici Giardini per l’amicizia e la collaborazione che ha sempre mostrato nei confronti della nostra città.”

La giornata in fiera è stata anche l’occasione per incontrare il nuovo presidente dell’Associazione Pubblici Giardini Alessandro Bedin, eletto nel congresso di Lecce ad ottobre scorso.

“Cervia Città Giardino è l’esempio di come vorremmo vedere le nostre città: accogliente, impegnata, arricchente per chi coglie la sfida di creare ponti verdi con altre realtà italiane e straniere” – sono le parole di Bedin. Siamo felici di proseguire nella collaborazione per rendere la Rotonda della Pace un luogo unico”.

Nell’ambito della manifestazione “Cervia Città Giardino” l’Associazione Pubblici Giardini è presente da tempo, allestendo le aree verdi della Rotonda della Pace, proprio sul lungomare G. D’Annunzio.

E negli ultimi anni si è aggiunto un altro spazio allestito presso la rotonda 1° maggio di Milano Marittima, curato dall’Unione della Romagna Faentina e dalla delegazione dell’Emilia-Romagna di Pubblici Giardini.