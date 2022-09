“Da tempo dobbiamo fare i conti con estati sempre più siccitose e con l’inevitabile esigenza di adottare soluzioni tecniche che consentano di perseguire un risparmio idrico ed energetico.

Le amministrazioni pubbliche la cui economia si basa principalmente sul turismo estivo, come Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, devono conciliare queste priorità di carattere ambientale con la necessità di garantire aree verdi che abbiano una attrattività visiva e ispirino bellezza e armonia.

Cervia è conosciuta in tutta Europa per la sua natura, i suoi parchi, le sue pinete, la salina e le rotonde sempre fiorite. Una in particolare, all’entrata della città, è da tanti anni un laboratorio offerto dalla ditta Planta Piante Giovani di Bressanone (BZ) per testare nuove varietà di specie annuali a sviluppo estivo, realizzato anche grazie alla collaborazione di Centroflora e di Alberi Sparsi.

La rotonda Sandro Pertini è sempre fiorita, merito della scelta di specie che mostrano una spiccata resistenza al caldo e alla siccità. Ancora oggi, dopo oltre quattro mesi di temperature al limite della sopravvivenza per tante piante, si possono ammirare in questa area le nuove selezioni proposte di Zinnia profusion, Sunpatiens compact, Begonie Big, Salvia farinacea, Heliantuhs, Canna indica, i cui fiori sono ancora vividi e numerosi e il fogliame denso e verde intenso. La scelta di Aldo Staboli titolare della Planta Piante Giovani, che ringraziamo per la preziosa collaborazione, riesce ancora una volta a regalarci un angolo di meravigliosa poesia fino all’arrivo dell’autunno.

Ricordiamo che “Cervia Città Giardino’ la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa, tra le più importanti dedicate all’architettura del verde, ha festeggiato quest’anno i 50 anni, mettendo al centro i temi della pace, del disarmo, della fratellanza tra i popoli, della sostenibilità e della biodiversità urbana.”