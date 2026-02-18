A cento anni dal Nobel per la Letteratura e a 90 dalla sua scomparsa, Cervia celebra Grazia Deledda, che nella cittadina della riviera ravennate trascorreva le vacanze a Villa Caravella, con un programma di eventi tra cinema, teatro e incontri sotto il titolo ‘1926-2026: 100 anni di Grazia’. Tra gli ospiti Dacia Maraini, Marcello Fois, Neria De Giovanni, Nicoletta Verna, oltre alla tromba di Paolo Fresu e alle parole della poetessa Mariangela Gualtieri e il teatro di Elena Bucci, Paola Contini, Lelia Serra, Vladimiro Strinati. “La vita di Grazia Deledda è la storia di una vera ‘outsider’ che con la quarta elementare in tasca, ma una determinazione di ferro, spiana ostacoli e vincoli secolari fino ad arrivare alla cima più alta: la realizzazione del suo sogno di scrittrice”, commenta la giornalista Marisa Ostolani, presidente dell’associazione Deledda di Cervia.

Il viaggio, presentato oggi alla stampa, comincia il 6 marzo con il film ‘Grazia’, sugli anni della gioventù di Deledda, alla presenza della regista Paola Columba e dell’attrice Barbara Pitzianti. Il 9 maggio a Villa Caravella con Dacia Maraini e Marcello Fois, intervistati da Elisabetta Stefanelli, responsabile della redazione Cultura dell’ANSA, si parlerà di Nobel, di donne e letteratura, il 10 con Neria De Giovanni e Nicoletta Verna si scaverà nell’invidia di Luigi Pirandello e sul rapporto tra cultura e fascismo. Il 2 luglio all’Arena dei Pini di Milano Marittima, nell’ambito di Ravenna Festival, saranno di scena il trombettista Paolo Fresu e la poetessa Mariangela Gualtieri, il 6 luglio ‘Cenere’ sarà al centro della performance teatrale di Elena Bucci sui rapporti tra Deledda ed Eleonora Duse. Attraverso diversi appuntamenti, in tutto il 2026, l’Associazione punta a far conoscere Grazia Deledda a fasce di pubblico ampie e diverse.

(ANSA)