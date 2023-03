Sono 18 i nuovi bagnini di salvataggio che si sono diplomati al corso per Assistente bagnanti organizzato dalla FIN Salvamento a Cervia, conseguendo il brevetto per la sorveglianza in piscine .

Si tratta di ragazzi di età compresa tra i 16 e i 35 anni, che nelle prossime settimane intraprenderanno anche i corsi di voga al mare, in modo da estendere l’abilitazione alla sorveglianza sulle spiagge.

“Analoghi corsi sono in svolgimento anche a Lugo e a Ravenna – spiega il referente locale della Federazione Italiana Nuoto Salvamento, Paolo Vandini – l’obiettivo è dotare le attività turistiche di figure professionali fondamentali in vista dell’avvio ormai prossimo della stagione estiva: dalle spiagge agli alberghi fino ai parchi divertimento e alle strutture termali, c’è una grandissima richiesta di personale”.