A partire da domani, venerdì 6 agosto, per accedere ai servizi di biblioteche e musei è necessario esibire il green pass (certificazione verde Covid-19), in formato digitale o cartaceo, accompagnato da un documento di identità, o in alternativa il risultato con esito negativo del test molecolare / rapido eseguito nelle 48 ore precedenti.

Il green pass, introdotto con decreto legge 105/23 luglio 2021, consente di fruire in sicurezza dei servizi. Restano in vigore tutti i precedenti protocolli anti-Covid, con le modalità organizzative proprie di ogni sede, anche per i possessori di green pass. Sono esclusi dall’obbligo i ragazzi fino a 12 anni e le altre categorie previste dal decreto.

Per la restituzione alle biblioteche dei documenti presi in prestito continuano ad essere disponibili gli appositi box esterni. Rimane attivo, fatta eccezione per il periodo di chiusura estiva, il servizio di prestito a domicilio.