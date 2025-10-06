Il 5 ottobre si e’ tenuto a Marina di Ravenna nel giardino dedicato a Norma Cossetto la cerimonia “Una Rosa per Norma Cossetto”, lei giovane studentessa istriana seviziata ed uccisa nell’ottobre 1943 dai partigiani di Tito, Medaglia d’Oro al Merito Civile conferita nel 2005 dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, viene ricordata ogni anno in numerose città italiane e all’estero. Nel 2024 la manifestazione si è svolta in 395 località.
L’evento, che quest’anno ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato organizzato a Ravenna dall’associazione culturale “Tessere del ’900”.
Tante le Autorità civili e militari presenti tra cui il Vice Sindaco di Ravenna Fusignani, il presidente del consiglio territoriale di Marina di Ravenna Licia Suprani, il Consigliere Daniele Perini, la Consigliera di Fratelli d’Italia Anna Greco, Gioventù Nazionale, i Marinai d’Italia, l’ Ass.ne Naz. del Fante. e Pro-loco Marina di Ravenna.
Piero Casavecchia, Presidente ” Tessere del ‘900 ” annuncia inoltre che in occasione del giorno del ricordo sarà allestita una mostra a Marina di Ravenna in ricordo dell’esodo Giuliano Dalmata in collaborazione con il Comune di Ravenna e la proloco dal 31 Gennaio al 15 Febbraio.