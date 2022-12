Nella mattina odierna, presso il Comando Provinciale di Ravenna si è svolta la cerimonia di consegna delle Medaglie Mauriziane alla quale ha presenziato il Generale di Brigata Massimo ZUCCHER, Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, assieme agli Ufficiali e ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri della Provincia, del Gruppo Forestale Carabinieri di Ravenna, del Reparto Biodiversità di Punta Marina, i Presidenti delle Associazione Nazionali Carabinieri e Forestale di Ravenna e del relativo Gruppo di Volontariato, nonché i componenti locali del Comitato di Base della Rappresentanza militare.

Il Generale ZUCCHER, dopo aver tratteggiato l’importanza della decorazione perché esprime la lunga dedizione, l’impegno e il sacrificio che ciascun insignito ha dedicato nell’Arma dei Carabinieri, ha consegnato agli interessati il prezioso riconoscimento:

Magg. (in congedo) Giuseppe TURCO, già Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di Cervia-Milano Marittima, Ten. Simone RICCI, Comandante del Nucleo Informativo Provinciale, Luogotenente C.S. (in congedo) Stefano CESARETTI, già effettivo al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di Cervia-Milano Marittima. Luogotenenti C.S. Giulio VITTI, in servizio presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di Faenza, Gennaro VOCCIA, Comandante della Stazione CC di Castel Bolognese, Francesco POMPONIO, Comandante del Nucleo Comando della Compagnia CC di Faenza, Massimiliano CAMPAGNOLI Comandante della Stazione CC di Conselice, Alessandro PAPAPARELLI, Comandante della Stazione CC di Massalombarda e Luogotenente Giorgio TANTIMONACO, Comandante della Stazione CC di Savio.

Al termine della cerimonia, il Comandante della Legione si è trattenuto con i presenti per lo scambio degli auguri natalizi.