Il Circolo Ravennate e dei Forestieri ha voluto rendere omaggio alla memoria di Stelvio De Stefani, figura storica della città, per oltre settant’anni socio del Circolo e a lungo presidente. A lui è stata dedicata la sala della biblioteca, il luogo che più amava frequentare quotidianamente per la lettura.

Alla cerimonia, accanto al figlio Adolfo De Stefani Cosentino e al presidente del Circolo Beppe Rossi, sono intervenute numerose autorità cittadine: il presidente dell’ABI Antonio Patuelli, il sindaco Alessandro Barattoni, il prefetto Raffaele Ricciardi e il presidente della Camera di Commercio Giorgio Guberti.

Tutti hanno sottolineato il contributo sociale ed economico dato da De Stefani alla comunità ravennate, ricordandone l’impegno, la passione e il profondo legame con la città.

L’intitolazione rappresenta un segno concreto di riconoscenza da parte del Circolo verso una delle sue figure più rappresentative.