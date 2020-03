In questo periodo di emergenza, molti animali rischiano di rimanere soli. Le persone anziane ad esempio sono le prime a cui viene consigliato di non muoversi dalla propria abitazione. E purtroppo sono anche quelle che si ammalano e che, in caso di ricovero, se non hanno qualcuno al loro fianco, sono costrette ad abbandonare i loro animali. Per questo, e più in generale per aiutare tutte le persone ricoverate o in quarantena che non potranno occuparsi dei propri amici pelosi, si cercano persone disponibili ad accogliere in casa animali (cani, gatti, roditori…). Per chi fosse interessato può contattare Rita (guardia OIPA – Organizzazione internazionale protezione animali) al seguente numero: 338/6295632.