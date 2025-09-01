Nella serata di ieri, la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di un uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, cinquantenne, già da tempo perpetrava condotte violente e vessatorie, che si manifestavano in richieste di denaro accompagnate da costanti minacce nei confronti dei genitori ottantenni, che ormai erano costretti a vivere in uno stato d’ansia perenne. Ieri l’ennsimo episodio violento, con il danneggiamento dell’autovettura della coppia.

L’intervento tempestivo degli operatori della Questura nel pomeriggio di ieri, ha permesso di procedere all’arresto dell’uomo che si era recato all’abitazione dei genitori e, armato di una sbarra d’acciaio, aveva iniziato a colpire ripetutamente la porta, minacciando il padre e la madre e chiedendo di entrare in casa.

L’uomo, già gravato da precedenti penali per reati contro la persona e contro il patrimonio, in virtù della particolare pericolosità, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato collocato nella Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida dopo l’arresto per maltrattamenti in famiglia.