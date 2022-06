Il primo week end di giugno ha portato nuove soddisfazioni al Centro Sub Nuoto Club 2000 nei settori del nuoto in corsia e della pallanuoto giovanile.

Al prestigioso Trofeo Nicoletti di Riccione, dove erano iscritti più di 1.800 atleti in rappresentanza di un centinaio di società italiane, i faentini hanno conquistato la partecipazione a sei finali: Gaia Gionta nei 100 e 200 metri rana, Andrea Maltoni nei 200 misti e Michele Busa nei 50 dorso e nei 50 e 100 farfalla. Il ventenne atleta di punta della società di Faenza si è classificato al secondo posto nei 100 metri farfalla con un buon riscontro cronometrico, considerando il periodo della stagione e i grossi carichi di lavoro. Hanno completato la spedizione riccionese Bianca Savelli, Nicola Bruschi e Alex Gaddoni. Il prossimo appuntamento per i portacolori del Centro Sub Nuoto sarà al Cool Swim Meeting, in programma dal 17 al 19 giugno al Lido di Merano in Alto Adige.

Nel settore della pallanuoto giovanile la squadra Under 16 allenata da Piero Calderoni ha ricevuto domenica la Penta Modena, battendola per 13 a 8, nell’ambito della 4^ giornata nella 2^ fase del Campionato Regionale Fin. I faentini, con la formazione finalmente al completo, sono stati in vantaggio per tutta la partita che hanno affrontato con la giusta mentalità dal primo minuto.

E’ arrivata una vittoria anche per il team Under 13 allenato da Giulia Bonoli: per la 7^ ed ultima giornata di ritorno del Campionato regionale Uisp ha ospitato domenica l’Emilia Codigoro che ha sconfitto col risultato di 13 a 4. L’incontro è iniziato un po’ sotto tono per Faenza che ha chiuso il primo parziale 0-2, collezionando diversi errori in fase realizzativa. Nel secondo quarto, invece, richiamati dalla coach a maggiore concentrazione, i padroni di casa si sono ripresi il gioco chiudendo il parziale per 7 a 0. Da lì la gara ha preso un ritmo diverso che ha visto di nuovo Faenza chiudere il terzo parziale sul 3 a 0. Giulia Bonoli, che nell’occasione aveva a fianco la collega Annamaria Chillemi, ha dato ampio spazio a tutti i giocatori della squadra, anche ai portieri più piccoli del gruppo, classe 2010. “Non potevo avere una giornata migliore – commenta l’allenatrice -. I ragazzi hanno giocato bene e non hanno mai mollato. La difesa è ottima: stiamo lavorando benissimo. In attacco ci vuole un po’ più di attenzione, ma su questo aspetto ci lavoreremo meglio. Ringrazio i ragazzi, tutti speciali, i loro genitori e i miei colleghi Annamaria Chillemi, Mattia Moschini e Piero Calderoni che mi hanno aiutato parecchio. E’ stata una stagione bellissima che non dimenticherò”.

Nuova pesante sconfitta, invece, della Prima Squadra di pallanuoto nell’ambito della 16^ giornata del Campionato Fin di Serie C Girone 4 (Emilia-Romagna/Marche): sabato scorso alla piscina “Gianni Gambi” di Ravenna la formazione faentina è stata battuta dagli ospiti marchigiani della Jesina per 3 a 20.

Altri risultati della 16^ giornata (sabato 4 giugno): Ravenna-Osimo Pirates 3 a 16; BluGallery Team San Severino Marche-Team Marche Moie 11 a 10; Persicetana-Tolentino 3 a 4; riposava Rari Nantes Bologna. Recupero 8^ giornata (mercoledì 1 giugno): Persicetana-Team Marche Moie 7 a 4.

La classifica: Osimo Pirates 36 punti; Rari Nantes Bologna 30; Jesina 29; Tolentino 28; Ravenna 19; Persicetana 15; BluGallery Team San Severino Marche 10; Team Marche Moie 9; Centro Sub Nuoto Faenza 0.

Prossimo turno (17^ giornata, sabato 11 giugno): CSNC Faenza-Osimo Pirates (ore 18.15 alla piscina “Gambi” di Ravenna); Rari Nantes Bologna-BluGallery Team San Severino Marche; Team Marche Moie-Persicetana; Jesina-Tolentino; riposa Ravenna.