I nuotatori e le nuotatrici Master del Centro Sub Nuoto Club 2000 erano impegnati domenica scorsa al 21° Trofeo Città di Molinella, da dove sono tornati con ben 14 medaglie d’oro, 5 d’argento e 2 di bronzo: un ricco bottino che è valso ai faentini la coppa del terzo posto nella classifica per società su 56 partecipanti, il migliore risultato ottenuto in questa manifestazione.

Il ricco bottino è stato conquistato da Gabriella Garavini (categoria M60) vincente nei 50 farfalla e nei 50 stile libero; Veronica Molnar (M50) oro nei 50 rana e nei 50 stile libero; Faderica Sfogliaferri (M50) prima nei 100 dorso e seconda nei 50 stile libero; Claudia Emma Pasi (M40) vincitrice nei 50 rana e terza nei 50 stile libero; Nadia Cerchierini (M30) oro nei 200 rana; Elettra Frassineti (M25) prima nei 200 stile libero; Dylan Tozzi (M30) vincitore nei 50 farfalla e nei 100 misti; Alessandro Amadei (M40) argento nei 200 stile libero e oro nei 100 stile libero con il miglior punteggio Fin della squadra; Stefano Schiumarini (M60) primo nei 50 rana e secondo nei 100 dorso; Stefano Tummarello (M25) oro nei 100 stile libero con il miglior tempo assoluto; Davide Dragoni (U25) oro nei 400 stile libero; Andrea Forni (M40) secondo nei 100 stile libero e terzo nei 200 stile libero; Luca Stroppa (U25) argento nei 200 stile libero.

Va ricordato che domenica 26 marzo al 22° Trofeo Nuovo Nuoto a Bologna la società di Faenza era stata rappresentata dalla sola Veronica Molnar (M50), la quale aveva conquistato due ottimi secondi posti nei 50 stile libero e nei 50 dorso. I Master faentini torneranno a gareggiare sabato 6 e domenica 7 maggio al 16° Trofeo San Marino, che si disputerà nella splendida Multieventi Sport Domus di Serravalle nella Repubblica del Titano.

Sempre a livello Master ma nella pallanuoto, continua nel Campionato regionale Uisp il buon percorso della squadra del Centro Sub Nuoto Faenza, arricchita da una valida componente lughese e femminile: dopo il successo a Savignano sul Rubicone per 9 a 5 contro il Seven Sporting Club, è arrivato il successo a tavolino contro Forlì che non è stata in grado di presentarsi a Faenza; nell’immediato è prevista la trasferta di mercoledì 19 aprile in casa del Cus Bologna B, quindi ci sarà l’incontro di giovedì 27 aprile alle 20 in casa della Polisportiva Comunale Riccione.

Nel settore giovanile della pallanuoto si è conclusa la fase di qualificazione del Campionato regionale Fin Under 16: il team di Faenza allenato da Piero Calderoni, dopo le sconfitte a Ravenna per 7 a 14 e in casa contro la Reggiana per 6 a 17, ha liquidato a domicilio la Persicetana per 19 a 10. Domenica 30 aprile scatteranno gli spareggi, che saranno seguiti dai play-off, al momento programmati in due giornate: il 14 e il 28 maggio.

La squadra Under 13, impegnata nel Campionato Uisp Emilia-Romagna, mette in conto due sconfitte negli ultimi due incontri, ma con risvolti positivi che coach Giulia Bonoli non manca di evidenziare: “A Carpi contro l’Unisport abbiamo perso 2 a 5 al termine di una partita tirata fino all’ultimo tempo, all’andata eravamo stati battuti per 1 a 18 quindi il miglioramento c’è stato. Sabato scorso a Bologna il 2000 Service ci ha sconfitti per 3 a 6: purtroppo abbiamo subito 4 gol nel primo tempo. Pensando che all’andata era finita 2 a 17, non posso che elogiare i ragazzi per il loro impegno e la loro crescita”.