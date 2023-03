Giovani promesse del nuoto crescono nelle piscine di Faenza grazie al Centro Sub Nuoto Club 2000 che anche domenica scorsa ha raccolto belle soddisfazioni.

Le nuotatrici e i nuotatori delle categorie Esordienti A ed Esordienti B, rispettivamente allenati da Nicolò Nonni e Marco Mastrapasqua, sono stati impegnati a Pinarella di Cervia nell’ultima giornata della terza prova del Torneo Invernale.

A brillare è stata Gloria Galeotti (B) vincitrice nei 100 metri rana e seconda nei 50 stile libero; brave anche Sofia Baraccani (B) e Maria Morini (B) rispettivamente seconda e quarta nei 100 rana, mentre Tommaso Alberelli (B) ha conquistato il secondo posto nei 50 stile libero e il terzo nei 100 rana.

Tra gli Esordienti A si sono messi in evidenza Linda Martelli con il terzo tempo nei 200 rana tra le nate nel 2012 e il settimo nella classifica generale, Gian Carlo Duran terzo nei 200 rana e quarto nei 50 stile libero, con Filippo Cartilari quarto nei 200 rana.

“Ora – spiega Mastrapasqua, che è anche il direttore sportivo della società di Faenza – rimaniamo in attesa degli ‘accumuli’ dei quattro concentramenti regionali che designeranno gli 8 migliori tempi (più due riserve) per categoria, sesso ed anno di nascita: i nuotatori che li avranno stabiliti accederanno alle fasi finali in programma sabato 25 e domenica 26 marzo a Forlì”.

Nel settore della pallanuoto giovanile sabato scorso la squadra Under 13, per la 1^ giornata di ritorno del Campionato Uisp Emilia-Romagna, ha ospitato Riccione, che ha vinto 6 a 5: la partita si è decisa negli ultimi istanti, quando il punteggio era di 5 a 5. A 6 secondi dal termine gli ospiti hanno realizzato la sesta rete dopo l’espulsione di un giocatore manfredo. “Purtroppo non avevo l’organico al completo, per l’indisposizione di due titolari, verificatasi nelle ultime ore – commenta coach Giulia Bonoli -, però vedo che la crescita continua, coi ragazzi che giocano molto di squadra. A differenza di incontri precedenti in questa occasione abbiamo tirato tantissimo, ovviamente sbagliando parecchio, però grinta e determinazione non mancano”. Nel prossimo turno, sabato 11 marzo alle 16.30, l’Under 13 ospiterà la Coop Parma B, battuta all’andata per 21 a 6.

Era di riposo invece la squadra Under 16 impegnata nel Girone C della fase di qualificazione del Campionato Regionale Fin: nel prossimo turno il team allenato da Piero Calderoni riceverà la Reggiana nella piscina di Via Marozza, ma probabilmente l’incontro programmato per sabato 11 marzo verrà rinviato a data da destinarsi.

Il calendario del Campionato regionale Master Uisp vedeva per la 5^ giornata il team della società di Faenza in trasferta sabato scorso a Novafeltria contro la Polisportiva Valmarecchia, che ha prevalso per 14 a 7. Nel prossimo turno i faentini saranno ospiti del Seven Sporting Club mercoledì 15 marzo alle 21.30 a Savignano sul Rubicone.

Rimanendo nella divisione Master, i nuotatori del Centro Sub Nuoto Faenza saranno impegnati domenica 12 marzo a Forlì nell’8° Trofeo Fanatik Team.