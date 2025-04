Asfalto deteriorato in diverse vie del centro storico, nel quartiere che porta i colori del Rione Nero. Via Bertucci, via Pezzi, via Seminario, via Sarti, via Battaglia, via Giangrandi, via Sant’Ippolito, via Fadina, via della Croce sono caratterizzate da diverse buche. In diversi punti, l’asfalto ammalorato ha riportato alla luce la vecchia pavimentazione.