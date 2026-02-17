Lunedì mattina di controlli in centro storico per la Polizia Locale, che ha segnalato alla Prefettura un giovane studente maggiorenne trovato in possesso di hashish poco prima dell’ingresso a scuola.

L’intervento è scattato quando un agente in borghese, transitando in una via centralissima, ha avvertito il forte odore della sostanza stupefacente provenire da due ragazzi seduti su alcuni scalini. Avvicinatosi per un controllo, l’ufficiale si è qualificato: uno dei due giovani ha tentato di disfarsi dello spinello, ma è stato immediatamente fermato.

Alla richiesta di esibire eventuale altra sostanza, il ragazzo ha consegnato spontaneamente un’ulteriore dose di hashish che teneva nelle tasche. Sul posto è intervenuta una pattuglia di supporto che ha accompagnato il giovane negli uffici di via Baliatico per gli accertamenti di rito.

Accertata la maggiore età, il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Si tratta del quarto episodio dall’inizio dell’anno che vede coinvolti giovanissimi nei servizi di controllo predisposti dal Comando dell’Unione, nell’ambito delle attività di prevenzione e monitoraggio del territorio.