Centro storico: Ancarani (FI) propone di abbellire i negozi sfitti e veicoli più piccoli per i corrieri

Arricchire le vetrine dei negozi sfitti con opere d’arte, o in qualsiasi altro modo, così da migliorare l’immagine del centro storico di Ravenna. La proposta verrà avanzata dal capogruppo di Forza Italia, Alberto Ancarani, alla prossima seduta del consiglio comunale, mediante un ordine del giorno. In un periodo dove sempre più vetrine rimangono a lungo vuote nei centri storici, non è la prima volta che si affacciano proposte analoghe per contrastare lo stato di abbandono. Per rendere il centro sempre più vivibile, e magari attirare investimenti, Ancarani propone inoltre alcuni sostanziali cambiamenti per i corrieri che riforniscono gli stessi commercianti.