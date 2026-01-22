Venerdì 23 gennaio, alle 18, nella sala D’Attorre, in via Ponte Marino 2, si terrà la presentazione del libro Marte e il mistero della vita di Stefano Cavina. La serata sarà condotta da Patrizia Ravagli.

Esiste o è esistita vita su Marte? E se il Pianeta Rosso fosse stato la culla originaria della vita sulla Terra? In questo saggio rigoroso e divulgativo, Stefano Cavina esplora le più recenti ipotesi scientifiche sull’origine della vita, le sfide tecnologiche ed etiche dell’esplorazione marziana e il futuro delle missioni umane verso Marte. Un’indagine che unisce scienza, storia e interrogativi sul destino dell’umanità nello spazio.

Stefano Cavina è giornalista scientifico e autore specializzato in esplorazione spaziale, editorialista di meer.com e vincitore del Premio Vega per la divulgazione scientifica.

Il prossimo incontro del Centro Relazioni Culturali si terrà venerdì 6 febbraio, alle 18, nella sala D’Attorre in via Ponte Marino 2. L’appuntamento sarà dedicato alla presentazione del libro “L’incisore” di Nicola Lombardi e Luigi Boccia, conduce Nevio Galeati.

L’ingresso agli eventi è libero.