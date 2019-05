Venerdì 24 maggio alle 18 nella sala Muratori della biblioteca Classense con uno speciale Dante per tutti si chiude il 45° ciclo degli incontri letterari.

Alessandro Nava presenterà il suo libro dal titolo Dante, Commedia. Una decodifica in prosa narrativa, pubblicato da Manzoni editore.

Ha senso “tradurre” Dante? Dopo un ventennio di riflessione e di dialogo col testo, e, soprattutto, dopo aver constatato che anche i lettori più colti della Commedia (esclusi ovviamente i dantisti e gli appassionati competenti) hanno un’idea quantomeno vaga del poema, l’autore di questa decodifica ha pensato che una versione in prosa, nella totale fedeltà al testo dantesco, possa agevolarne la comprensione, per tentare poi, in seguito, una lettura dell’opera originale.

Alessandro Nava all’esperienza discografica, ormai quasi ventennale, ha saltuariamente affiancato l’attività narrativa dando seguito a diverse pubblicazioni.

A ottobre 2019, con un nuovo programma, partirà il 46° ciclo degli incontri letterari del Centro relazioni culturali.