Il Centro per l’impiego di Ravenna, in collaborazione con Manpower Group, organizza un pomeriggio di preselezioni mercoledì 13 novembre dalle 14:30, dedicato a tutti coloro che sono interessati a intraprendere un percorso professionale dinamico e stimolante nel settore delle installazioni e manutenzioni.

L’approdo è in NTA, azienda ravennate solida e in crescita, attiva nella realizzazione di impianti idraulici, elettrici, antincendio e climatizzazione. Sempre alla ricerca di soluzioni tecnologicamente avanzate per soddisfare le esigenze dei propri clienti, NTA offre opportunità di crescita professionale e crede nella formazione on the job dei propri dipendenti per garantire un’elevata qualità dei servizi.

La ricerca è per almeno 6 tra elettricisti e idraulici con competenze maturate da formazione o da lavoro, ma anche per professionisti con potenziale, cioè persone con buona manualità e attitudine al problem solving e al lavoro di squadra, anche se provenienti da settori affini come meccanica o edilizia.

Mercoledì 13 novembre i candidati possono scegliere se fare il colloquio di preselezione in presenza al Centro per l’impiego di via Teodorico 21, oppure se farlo a distanza in video colloquio.