Centro per le famiglie: presentati gli eventi dedicati a genitori e bambini

Iniziano sabato gli eventi dedicati ai neogenitori e organizzati dal Centro per le Famiglie di Faenza. È disponibile il calendario degli appuntamenti in programma da settembre a gennaio. S’inizierà con il flash mob dedicato alla Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno, in occasione della Festa dei Bambini (dalle 16 alle 19 – il flash mob è previsto alle 17), sabato 27 settembre, ai Salesiani. Sono tutti appuntamenti gratuiti, pensati per sostenere mamme e papà e per aiutarli nel rapporto con i figli. Grande attenzione sarà dedicata all’infanzia, ma ci saranno occasioni anche per le fasce d’età successive.