La squadra agonistica del Centro Ippico I Grilli di San Pietro in Vincoli torna con ottimi risultati dal Concorso “Trofei italiani e best rider” di Dressage, che si è svolto lo scorso weekend al Riviera Horse Resort di San Giovanni in Marignano.

In particolare, Emily Fagnocchi ha vinto la classifica dei Trofei Italiani Tecnici Dressage Livello E ludico; Matilde Andreini è giunta prima e terza nel dressage Libera E200; Gabriele Grilli è giunto primo e secondo nel dressage Libera E 200 su due giornate, e primo nel dressage Libera E 320; Sofia Maretti prima e seconda nella Libera E 200 su due giornate, seconda nella Libea E320 e seconda sul salto ostacoli B110 a tempo; Asya Ravasi prima nel dressage Libera E210 e terza nel dressage Libera E 320; infine Ginevra Ugolini seconda nel salto ostacoli LB80 a tempi e terza nel salto ostacoli LB80 a fasi consecutive.