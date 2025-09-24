Giovedì 25 settembre, nel Centro di aggregazione Quake, in via Eraclea 25, in zona Darsena, sarà inaugurato e disponibile un nuovo punto lettura dedicato ai giovani della città.

L’inaugurazione è prevista alle 17, alla presenza del sindaco Alessandro Barattoni e dell’assessora alle Politiche giovanili Hiba Alif.

Lo spazio sarà fruibile tutti i giorni di apertura del Centro, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.30; per poter richiedere libri in prestito sarà necessario iscriversi al servizio in modo totalmente gratuito. I prestiti saranno gestiti direttamente dai ragazzi e dalle ragazze che frequentano il Centro. In tale spazio sarà possibile leggere, partecipare a club del libro, prendere libri in prestito e partecipare ad attività organizzate dalla cooperativa sociale Sol.Co., attuale gestore del Centro, in sinergia con l’Istituzione biblioteca Classense e l’U.O. Politiche Giovanili del Comune.

Presso il punto lettura sono attualmente disponibili libri di tutti i generi dedicati a ragazzi e ragazze, tanti vocabolari e dizionari per le attività di supporto ai compiti che si svolgono quotidianamente nel Centro e numerosissimi dvd. A grande richiesta dei fruitori del Centro, presto saranno presenti anche numerosi manga. Oltre ai libri di recente acquisto da parte del Comune, sono presenti moltissimi volumi donati dalla cittadinanza.

Preziosa la collaborazione dell’Istituzione biblioteca Classense, sia per la progettazione dello spazio che per le attività che vi si realizzeranno nei prossimi mesi, grazie in particolare a Giulia Chiechio e Nicoletta Bacco; ringraziamenti da parte dei promotori anche a tutti i cittadini e alle cittadine che hanno contribuito alla realizzazione del progetto donando libri, dizionari, e altro materiale e a Mirco Battistini e Giulia Lacaita per aver ascoltato le istanze dei giovani fruitori del centro e per l’impegno profuso per realizzare i loro desideri.

Ulteriori informazioni sulle attività del Centro Quake saranno pubblicate periodicamente sulla pagina instagram del Centro e sulla pagina internet della biblioteca Classense.